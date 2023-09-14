В Петербурге поток иностранных туристов увеличился почти на 40%

В Санкт-Петербурге наблюдается плавное увеличение турпотока. Теперь все больше иностранных граждан посещают город.

Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев на панельной дискуссии, которая посвящена въездному туризму, заявил, что поток путешественников из других государств в Северной столице вырос на 37%. Это заявление было сделано в рамках форума-выставки «Отдых Leisure», которую организовали в Москве.

Уточняется, что за первые полгода город на Неве с целью туризма посетили 173 тысячи иностранцев. Самыми частыми гостями были приезжие из СНГ, Турции, Ирана, Индии, а также из ОАЭ. Кроме того, целевым рынком для Петербурга остается Китай.

В тоже время, Корнеев подчеркнул, что на восстановление допандеймийного количества туристов из КНР может потребоваться не меньше трех лет. Сейчас на нормализацию турпотока особенно влияют электронные визы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для отдыха в бархатный сезон туристы чаще всего выбирают бюджетную Северную столицу.