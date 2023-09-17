«Зенит» в гостях разгромил казанский «Рубин»

В Казани завершился футбольный матч между петербургским «Зенитом» и местным «Рубином». Гости разгромили своего соперника со счетом 3:0.

Фото: Baltphoto

В воскресенье, 17 сентября, состоялся матч в Казани между петербургским «Зенитом» и местным «Рубином». Сине-бело-голубые оказались сильнее своего соперника. Дебютным голом уже на 8-й минуте матча отметился новичок петербуржцев француз Вильсон Изидор.

Во втором тайме мячами загнали в ворота хозяев Матео Кассьерра на 56-й минуте и Клаудиньо на 59-й минуте.

Отметим, что эта победа позволила петербуржцев подняться на второе место в таблице Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые не знают поражения на протяжении пяти матчей.

В следующем матче сине-бело-голубые столкнутся с «Ахматом» 20 сентября.