В Гатчине словесный конфликт закончился для мужчины госпитализацией

В Гатчинском районе Ленинградской области словесный конфликт для местного жителя закончился поездкой в больницу. Его избил неизвестный. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 16 сентября, в полицию поступило сообщение, что в Гатчинскую больницу от дома по улице Кезелевская дорога госпитализирован 36-летний ленинградец с переломами ребер, ушибами и ранами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе словесного конфликта его избил неизвестный.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга молодой человек обнаружил мертвым избитого отчима друга. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.