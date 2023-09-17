На 2-й Комсомольской в квартире скончался избитый мужчина

В Красносельском районе Петербурга молодой человек обнаружил мертвым избитого отчима друга. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 16 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по 2-й Комсомольской улице умер избитый мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в квартире с кровоподтеками век и различными ушибами лежит мертвым 41-летний мужчина.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга в подвале одного из учебных заведений обнаружили труп неизвестного. Тело направлено в морг для установления причины смерти.