Стало известно, где похоронят поэта-песенника Николая Добронравова

Российского поэта-песенника и лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата и время прощальной церемонии не сообщалась.

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Стали известны подробности о месте захоронения поэта Николая Добронравова. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Однако дата и время проведения траурной церемонии остаются неизвестными, сообщает в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава Москвы выразил соболезнования и передал искренние слова сочувствия супруге Добронравова – композитору Александре Пахмутовой.

Добронравов известен благодаря стихам «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были» и другие.

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