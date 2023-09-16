В возрасте 62 лет после борьбы с болезнью скончался актер Игорь Кечаев

Актер и кинорежиссер Игорь Кечаев скончался на 63-м году жизни. Он стал известен массовому зрителю после съемок в ленте «Меня зовут Арлекино». Известно, что он последние несколько лет боролся с тяжелым заболеванием.

Фото: кадр из фильма «Меня зовут Арлекино»

В среду, 13 сентября, после продолжительной болезни скончался актер Игорь Кечаев. Информацию о смерти актера сообщил «Электротеатр Станиславский» на официальном сайте. С актером попрощались 15 сентября, церемония прошла в институте имени Склифосовского.

Напомним, что он стал известен благодаря роли Интера в двухерийном фильме «Меня зовут Арлекино» 1988 года. Кроме того, он успел в качестве режиссера снять такие картины, как «След», «Товарищи полицейские» и «Соседка».

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