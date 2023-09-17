Ученые рассказали, как средиземноморская диета влияет на здоровье человека

Ученые из Университета Флиндерса рассмотрели как влияет средиземноморская диета на кишечный микробиом. Оказалось, что она помогает улучшить количество полезных колоний бактерий в кишечнике.

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Специалисты провели анализ микробиома взрослых людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые сидели на средиземноморской диете восемь недель. Согласно результатам проведенного исследования, у людей значительно увеличилось количество полезных микроорганизмов, которые положительно влияли на организм. Также в организме подопытных стало меньше вредных бактерий, сообщает Лента.ру.

Напомним, ученые уже выяснили, что средиземноморская диета связана с ускорением обмена веществ и благотворным влияние на здоровье.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что какие ингредиенты в окрошке полезны, а какие стоит заменить или вовсе исключить. Так, врач считает, что готовить этот суп лучше на кефире или тане.