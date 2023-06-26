Диетолог рассказала, как улучшить состав окрошки

Диетолог рассказала какие ингредиенты в окрошке полезны, а какие стоит заменить или вовсе исключить. Так, врач считает, что готовить этот суп лучше на кефире или тане.

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Одно из главных сезонных блюд на столах россиян летом – окрошка. О ее составе спорят постоянно. Одни предпочитают есть этот суп на квасе, а другие на кефире. Диетолог Елена Соломатина решила рассказать, что именно стоит добавлять в это блюдо, чтоб сделать его полезнее. Об это сообщает «МК в Великом Новгороде».

Так, по словам специалиста, больше пользы принесет окрошка, в основу которой вошел не квас, а кисломолочные продукты. Например, тан или кефир.

Кроме того, медик предложила жителям страны больше добавлять в этот суп овощей и зелени. Растительность в составе поможет организму легче справляться с жарой.

Колбасу же стоит заменить на куриную грудку — считает Елена Соломатина. Она будет более полезна.