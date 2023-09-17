Петербург стал одним из антилидеров по количеству дешевого жилья

Санкт-Петербург оказался среди антилидеров по количеству дешевого вторичного жилья. Так, доля квартир со стоимостью до 2 млн составляет всего 0,1%.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Северной столице доля квартир со стоимостью до 2 млн рублей на вторичном рынке составляет всего 0,1%. По этому показателю город входит в топ-10 антилидеров, сообщают Известия.

В десятке вместе с Петербургом находятся: Новосибирск с 1,4%, Краснодар с 1,7%, Уфа с 2%, Омск и Самара с 2,7%, Воронеж с 2,8% и Пермь с 3,4%.

Эксперты рассказали, что так дешево в основном можно купить мини-квартиры площадью до 20 «квадратов», бывшие нежилые помещения или квартиры в неудовлетворительном состоянии.

Заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков считает, что спрос есть, но этот сегмент является одним из самых рискованных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жители Северной столицы заметили обновленные объявления о продаже квартир. Некоторые баннеры транслируют информацию на китайском языке.