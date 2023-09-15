В Петербурге объявления о продаже элитных квартир продублировали на китайском

Жители Северной столицы заметили обновленные объявления о продаже квартир. Некоторые баннеры транслируют информацию на китайском языке.

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Первые такие объявления были замечены петербуржцами на элитной недвижимости. Один из горожан наблюдал рекламный плакат 15 сентября в окне дома №29 на Воскресенской набережной, сообщает «МК в Питере».

Надписи о продаже квартир на китайском — это новинка на рынке недвижимости Культурной столицы. До этого в рекламе активно использовался английский язык. Например, петербуржцы встречали таблички SALE на окнах домов, но теперь их стало заметно меньше.

Напомним, что до пандемии коронавируса надписи на китайском языке нередко использовались в розничных магазинах парфюмерии на Невском проспекте и ресторанах.