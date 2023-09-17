В Петербурге гостившую у бабушки девочку придушил неизвестный

В Кировском районе Петербурга девочка попала в больницу после того, как знакомый бабушки придушил ее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 16 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу в сопровождении матери попала 7-летняя девочка в состоянии после удушения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне пострадавшая находилась у бабушки, где ее придушил знакомый бабушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Московском районе мальчика госпитализировали после посещения туалета магазина строительных и хозяйственных товаров. Ребенок чуть не лишился пальца из-за незнакомки. Известно, что семья ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.