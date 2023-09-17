В Петербурге общепиты столкнулись с нехваткой персонала

В Санкт-Петербурге общепиты столкнулись с дефицитом поваров, пекарей, администраторов и мойщиков посуды. Так, количество вакансий для таких специальностей за год выросло в 1,3 раза.

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В Северной столице повысился спрос на работников в сфере общественного питания и торговли. Так, за год количество вакансий в этой сфере выросло в 1,3 раза, однако количество соискателей сохранилось на прежнем уровне, сообщает dp.ru.

В культурной столице работодателям зачастую требуются повара, пекари и мойщики посуды. Количество предложений для администраторов ресторанов также выросло в 3,2 раза. Пиццамейкеры и кухонные работники требуются петербургскому общепиту в 2,8 и 2,5 раз соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице с начала 2023 года для топ-менеджеров увеличилось количество предложений работы. В свою очередь работодатели готовы в среднем платить руководителям 120 тысяч рублей в месяц.