В Петербурге увеличилось количество руководящих вакансий более чем на 60%

В Северной столице с начала 2023 года для топ-менеджеров увеличилось количество предложений работы. В свою очередь работодатели готовы в среднем платить руководителям 120 тысяч рублей в месяц.

Фото: Pxhere

Количество вакансий для топ-менеджеров в Северной столице увеличилось на 66%. Наиболее активно руководителей ищут компании в сферах «Продуктов питания» (21%), «Розничной торговли» (19%), «ИТ, телеком» (15%), «Маркетинг и реклама» (15%), сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы HH.ru.

Однако аналитики платформы отметили, что количество резюме, на соответствующую должность, увеличилось только на 1% за год. В свою очередь наблюдается рост на 44% со стороны женщин, которые хотят попробовать свои силы на руководящей должности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что средняя зарплата в Петербурге поднялась выше 100 тысяч рублей, а самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали специалисты ресурсодобывающих компаний.