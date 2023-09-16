Врач рассказал, как не заразиться во время работы в офисе

В Петербурге с началом осеннего сезона в офисах часто появляются сотрудники с простудой. В связи с этим врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как не простудиться во время офисной работы.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Врач Болибок рассказал, что в первую очередь необходимо перевести заболевшего сотрудника на дистанционную форму. Однако, если такая возможность отсутствует, то заболевшему следует надеть маску. Специалист отметил, что маски следует носить не только простудившемуся, но и всем остальным, сообщает AllNW.

Владимир Болибок добавил, что в помещение необходимо на регулярной основе проводить дезинфекцию, а также использовать рециркуля и проветривать офис.

Врач напомним, что жителям следует постоянно мыть руки и лицо. Он заявил, что это поможет предотвратить заболевание.

Напомним, что в Свердловской области стоматолог сломал челюсть 85-летней пенсионерке. Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день продолжается расследование.