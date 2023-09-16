Смольный выделит лучшим петербургским учителям по 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 30 лучших учителей получат 200 тысяч рублей ежегодно в качестве премии. На поддержку петербургских учителей выделили 6 миллионов рублей.

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Стало известно, что преподаватели в культурной столице получат материальную поддержку от городских властей, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В ведомстве отметили, что в правительстве подписали постановление о предоставлении сотрудникам общеобразовательных учреждений выплат в размере 200 тысяч рублей. Всего такую поддержку получат 30 лучших учителей Петербурга. На финансирование выделили 6 млн рублей.

В Смольном считают, что такие меры поддерживают сообщество учителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что еще одну партию новеньких автобусов поставят в Северную столицу до начала весны следующего года. В общей сложности Петербург получит 348 единиц транспорта для комфортной перевозки пассажиров.