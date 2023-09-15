Продажи автомобилей в городе на Неве падают второй раз за год

В Санкт-Петербурге уже второй раз за 2023 год фиксируется спад продаж автомобилей. Ситуация мая повторилась в августе.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Согласно данным Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и сети дилерских центров «Прагматика», объем продаж за август сократился на 15%. При этом в мае спад составил около 26%.

Тем не менее, не все марки растеряли свою популярность. В последний летний месяц лидером по объемам продаж стал китайский бренд Omoda. Известно, что в этом случае рост продаж составил 10%. Отличилась также марка Sollers, у которой доля выросла на 4%. Кроме того, на территории региона чуть больше покупали Kaiyi и Chery.

По мнению специалистов, падение продаж произошло из-за снижения трафика в дилерских центрах, на который, в свою очередь, повлияло отсутствие отпусков и подготовки к новому учебному году. В дополнение ко всему в июле наблюдались высокие показатели, так как покупатели хотели забрать авто по сниженным ценам. Еще одна причина, отразившаяся на продажах, — логистический кризис.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице стоимость новеньких автомобилей выросла на 12%.