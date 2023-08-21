В Петербурге стоимость новеньких автомобилей выросла на 12%

В России с начала 2023 года средняя стоимость автомобилей выросла на 12%. Так, в Санкт-Петербурге жители могут приобрести новую машину в среднем за 1,8 млн рублей.

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В Северной столице за первое полугодие текущего года цены на новые авто выросли на 12%. Подержанные автомобили стали на 18% дороже, сообщает РИА Новости.

Отметим, что чаще всех в первом полугодии 2023 года машины приобретали жители Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В городе на Неве средняя стоимость нового автомобиля выросла до 1,8 млн рублей, а машин с пробегом — до 1,4 млн рублей. В Москве новый автомобиль обойдется в 2,9 млн рублей, а подержанный — 1,7 млн рублей..

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что за июнь стоимость поездки на такси в Культурной столице превысила 52 рубля за 1 километр пути.