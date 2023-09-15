Пингвин Аркаша стал новой «маленькой крестной феей» Зеленогорска

В Курортном районе Санкт-Петербурга пингвин Аркаша стал новой точкой притяжения местных жителей и туристов. Со времен установки популярность памятника, исполняющего мечты, заметно увеличилась.

Фото: «МК в Питере»

Чтобы попасть на аудиенцию к чудесному пингвину, гости Зеленогорска должны пройтись по проспекту Ленина и дойти до кофейни «Шоколад». Примечательно, что раньше здесь располагалась мороженица «Пингвин», о чем напоминает большая креманка с холодным десертом у Аркаши, сообщает «МК в Питере».

Фото: «МК в Питере»

Интересно, что мороженое является волшебным атрибутом пингвина. Благодаря нему чудесный житель стал «маленькой крестной феей». Существует легенда, что если потереть шарик лакомства, то заветная мечта исполнится в самое ближайшее время.

О появлении памятника уже рассказывала пресс-служба районной администрации. После этого к скульптуре все чаще стали ходить посетители.

Фото: «МК в Питере»

Создателем символа доброты, честности и мира является российский скульптор и основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий. Отмечается, что в копилке автора также «Одуванчик», располагающийся в более чем 32 странах мира. Он символизирует честность и миролюбие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что памятник универсанту «Крылатый гений» в Северной столице переедет.