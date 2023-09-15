По решению суда петербургские школы закупят военные уставы и автоматы Калашникова

В Санкт-Петербурге несколько школ обязали закупиться военными уставами, Конституцией РФ и макетами автоматов Калашникова. Соответствующее решение вынес суд.

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Речь идет о школах под номерами 331, 323 и 339. Невский районный суд удовлетворил административные иски прокурора. Согласно требованиям, которые выдвинул истец, кабинеты ОБЖ в учебных заведениях должны быть оснащены военными уставами, а также Конституцией РФ и макетами автоматов Калашникова.

Теперь указанные школы за 180 дней должны найти тексты нормативно-правовых документов, среди которых помимо Конституции РФ указан ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также и Указ Президента «Об утверждении общевоинских уставов ВС РФ», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Таким образом, учреждения по решению суда должны закупить по 15 экземпляров каждого из документов.

Также в кабинетах ОБЖ должны появиться учебные пособия по основам стрельбы и макеты двух видов автомата Калашникова.

Ответчики признали требования и пообещали оснастить школы всем необходимым.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что новый предмет «Основа безопасности и защита Родины» будут преподавать в школах России.