Новый предмет «Основа безопасности и защита Родины» будут преподавать в школах РФ

ОБЖ в школах России решили заменить на новый предмет — «Основа безопасности и защита Родины». Дисциплина будет готова к изучению с 1 сентября 2024 года.

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Учебный год в 2024 году для школьников России начнется с изучения нового предмета. В РФ появится дисциплина «Основа безопасности и защита Родины». Это станет заменой «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Это рассказала замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, сообщает 360.

Так, уже идет процесс сбора рабочей группы, которая займется составлением учебника. В нее, в том числе, войдут специалисты из Минобороны и МЧС.

Параллельно этим мероприятиям будут создавать также учебные пособия для основной и средней школы. По словам Анны Тимофеевой, чтобы переименовать ОБЖ, нужно внести поправки в федеральный закон и в образовательные Госстандарты. Все это планируют успеть сделать на протяжении ближайшего года, чтобы успеть все подготовить к учебному году 2024-2025.

Патриотическому воспитанию в школах сейчас уделяется все больше внимания. Так, ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что в стране создадут и новые учебники по истории, в которые внесут события нескольких последних лет. Ожидается, что издания появятся в следующем году.