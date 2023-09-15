У ТЦ на Ветеранов неизвестный деревянным бруском сломал ребра петербуржцу

В Кировском районе житель Петербурга подвергся нападению неизвестного и попал в больницу со сломанными ребрами. Злоумышленник напал на мужчину, вооружившись деревянным бруском.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел вечером 13 сентября. У торгового центра на Проспекте Ветеранов на 39-летнего горожанина напал неизвестный. Злоумышленник схватил деревянный брусок и серьезно избил жертву.

В результате у пациента диагностировали травму груди и живота, множественные переломы ребер, ушиб легкого, гематому печени, ссадины конечностей и алкогольную интоксикацию. На больничную койку пострадавший попал в тяжелом состоянии.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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