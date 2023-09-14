На Староорловской молодой курьер до смерти забил дедушку киянкой

В Выборгском районе пенсионер скончался от руки своего внука. Молодой человек нанес мужчине несколько сильных ударов в область головы киянкой.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на Староорловской улице. Около пяти утра 13 сентября в экстренные службы обратилась местная жительница, которая пояснила, что внук напал на ее супруга, возможно, убил.

На месте происшествия обнаружили труп 68-летнего петербуржца с телесными повреждениями. Здесь же задержали 19-летнего курьера доставки, который ночью из-за неприязненных отношений нанес множественные удары в область головы своему дедушке.

Правоохранители забрали из квартиры киянку, мобильные телефоны, белье и одежду. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Молодого человека отправили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что молодой горожанин подозревается в убийстве судимого приятеля своей матери.