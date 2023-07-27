Молодой петербуржец подозревается в убийстве ранее судимого приятеля своей матери

В Приморском районе молодой человек был задержан по подозрению в убийстве знакомого своей матери. После произошедшего парень сам позвонил в полицию. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 26 июля в полицию обратился молодой человек 19 лет с заявлением о драке, итогом которой стала гибель одного из участников происшествия.

По словам звонившего в полицию, он пытался пресечь конфликт между своей матерью и ее знакомым. Для этого он применил удушающий прием к мужчине, из-за которого тот скончался от асфиксии. Сразу после этого молодой человек позвонил в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп мужчины 41-летнего мужчины.

С места происшествия были изъяты следы пальцев рук, биоматериалы, мобильный телефон, а также подушка со следами бурого цвета. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Также известно, что скончавшийся ранее был судим в Кабардино-Балкарской республике по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании слесаря-сантехника, подозреваемого в убийстве 30-летней давности.