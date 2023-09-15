Правоохранители разбираются в загадочной смерти хозяина квартиры на бульваре Трудящихся

Специалисты устанавливают причины смерти 35-летнего петербуржца. Жителя Колпино нашли мертвым у себя дома.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, бездыханное тело лежало в квартире дома по бульвару Трудящихся. Мужчину обнаружили около половины третьего дня 14 сентября.

После осмотра мертвого хозяина квартиры удалось установить, что на его теле есть повреждения. Гражданин скончался в возрасте 35 лет.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Видеонаблюдение с парадной дома, где жил покойный, просматривается специалистами.

В настоящий момент все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе мужчина наткнулся на труп своего квартиранта.