Почти семь тысяч человек эвакуировали в Петербурге и Ленобласти после лжеминирования порядка 800 объектов

По Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокатилась волна лжеминирований. Под удар попали несколько сотен образовательных учреждений и здания торговли. В результате было эвакуировано почти семь тысяч человек.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, первые предупреждения об опасных устройствах поступили правоохранителям 14 сентября около восьми утра. Нападки злоумышленников продолжались вплоть до половины седьмого вечера.

Всего с подозрительных электронных почт и номеров телефонов поступило 18 сообщений о заминировании объектов. Утверждалось, что в опасности находятся 800 школ, два детсада, пара заведений торговли Петербурга и Ленобласти. Всего специалисты проверили 805 объектов, но не нашли следов взрывчатого вещества.

Эвакуацию провели на 15 объектах. Из зданий вывели 6 978 человек. Мероприятия по обследованию учреждений закончили около восьми вечера.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Все детали и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице после угрозы минирования эвакуировали 146 человек и проверили около 140 объектов.