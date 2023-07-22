В Петербурге после угрозы минирования эвакуировали 146 человек и проверили около 140 объектов

Злоумышленники совершили очередные нападки на суды и больницы Петербурга. Из-за возможной угрозы взрыва из зданий вывели больше 140 человек.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о минировании поступило правоохранителям утром 21 июля. Письмо «с сюрпризом» также пришло на почту городского суда. Злоумышленники предупреждали, что в больницах и судах города заложены взрывные устройства.

В общей сложности «под удар» попали 136 зданий, из которых 74 относятся к государственной власти, а еще 62 — это объекты здравоохранения.

В ходе мероприятий было эвакуировано 146 человек с трех адресов. После осмотра взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружен не было.

В настоящее время злоумышленники устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в прошлом месяце посетителей Эрмитажа попросили покинуть помещение из-за угрозы минирования.