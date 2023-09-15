В пятницу как минимум три самолета покинут петербургский аэропорт с опозданием

В Петербурге с утра на вылет задерживают сразу три рейса. Пассажиры, запланировавшие свое путешествия по разным внутренним направлениям, прибудут в конечный пункт позже, чем рассчитывали.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Согласно информации на сайте Пулково, 15 сентября задержки коснулись трех разных авиакомпаний. В частности, речь идет о «S7», «Smartavia» и «Северный Ветер». Максимальное время отклонения от расписания — почти три часа.

Так, позже в запланированное путешествие отправятся пассажиры самолета до Новосибирска. Изначально воздушное судно должно было покинуть воздушную гавань Северной столицы в 09:40, но теперь время изменилось на 10:25.

Также, по данным на 09:00, задерживают рейс до Волгограда. Теперь самолет планируют отправить в 13:00 вместо 10:20.

Пока последним рейсом с измененным расписанием стал самолет до Махачкалы. Пассажиров планируют отправить в 14:05 вместо 12:20.

По остальным направлениям задержек не предвидится. Обо всех изменениях можно в реальном времени узнать через онлайн-табло Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после задержки нескольких самолетов до Турции в Северной столице прокуратура организовала проверку.