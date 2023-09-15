В конце рабочей недели к петербуржцам вернулась скандинавская прохлада

Похолодание в Санкт-Петербурге продолжается, однако существенных осадков 15 сентября не ожидается.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в пятницу на востоке Ленобласти еще пройдут кратковременные дожди из-за уходящего холодного атмосферного фронта. При этом в западной половине региона за погоду будет отвечать гребень скандинавского антициклона.

Небо над Петербургом затянется облаками, будет достаточно прохладно. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, по области показатели составят от +13 до +18 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, по словам Леуса, дождей ждать не придется, а столбик термометра не превысит +19 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начало сентября текущего года в Северной столице стало самым солнечным за последние 20 лет.