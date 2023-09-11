Начало сентября 2023 года в Петербурге стало самым солнечным за последние 20 лет

В Санкт-Петербурге подвели итоги первой декады сентября, отличившейся теплом и солнцем. Тем не менее абсолютных рекордов ни по одному показателю поставить не удалось.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что начало сентября 2023 года стал самым солнечным за последние 20 лет. Особенно сильно заметна разница, если сравнивать с прошлым холодным сентябрем, но, в тоже время, 2018 и 2019 годы все равно были на градус теплее.

Колесов рассказал, что средняя за декаду температура воздуха в Северной столице достигла +16,7 градусов и стала 10 в ряду самых теплых. По-прежнему рекордным остается 1938 год со средней температурой декады до +19,9 градусов.

Общее количество солнечного сияния с начала сентября составило 71,8 часов. Здесь рекордсменом выступает 1999 год с 96,4 часами.

Дождей с 1 сентября было не очень много. Так, за первую декаду выпало всего 10,1 мм осадков, или 18 % от нормы месяца.

Специалист напомнил, что накануне в Петербурге выдался очень теплый день с максимальной температурой в +23,6 градусов, но основное тепло все еще ожидается впереди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала недели в Северной столице установится температура, превышающая норму на 6 градусов.