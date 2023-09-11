С начала недели в Петербурге установится температура, которая на 6 градусов превысит норму

В Северной столице все еще достаточно тепло для осени. В понедельник на территории региона будут наблюдаться аномальные температуры.

Фото: Baltphoto

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 11 сентября город на Неве остается под влиянием антициклона. Так, ожидается переменная облачность, дожди не придут, а температурные показатели превысят норму климата на 5-6 градусов.

Температура воздуха составит от +23 до +25 градусов, по области столбик термометра дорастет до +26 градусов. Ветер при этом ожидается южный со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление будет составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник снова без осадков и до +25 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пригород уже пришли первые ночные заморозки. Однако так холодно пока только ночью, днем же держится приятная «летняя» погода.