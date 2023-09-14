Количество свадеб летом 2023 года в Петербурге стало самым рекордным за последние пять лет

В 2023 году на территории Северной столицы наблюдался свадебный бум. В общей сложности было зарегистрировано почти на 5% больше браков, чем в летние периоды любого из предыдущих пяти годов.

Фото: baltphoto/ Елена Яковлева

В пресс-службе Смольного сообщили, что это лето выдалось богатым на свадьбы. Всего процедуру регистрации в городе на Неве прошли 18 700 раз. Именно столько актовых записей о заключении брака удалось насчитать за три месяца, что значительно превышает показатели последних пяти лет.

Некоторые влюбленные специально приезжают в Петербург, чтобы задокументировать союз. Примечательно, что средний возраст среди женихов и невест составил 32 года и 30 лет соответственно. Самому молодому жениху исполнилось 18 лет, а невесте – 17. Также этим летом заключили союз 96-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Отмечается, что чаще всего для регистрации брака молодожены выбирали Дворец бракосочетания №1, где было закреплено 3 149 регистраций брака, что составляет почти 17% от общего числа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ЗАГС напротив Александро-Невской лавры в Северной столице достроят к 2026 году.