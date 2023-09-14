Еще одно страшное смертельное ДТП произошло на трассе «Скандинавия» под Петербургом

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» еще один человек ушел из жизни в результате автомобильной аварии. В этот раз жертвой обстоятельств стала 39-летняя женщина. Известно, что в машине также находился маленький ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 14 сентября около половины 11 утра на 67-м километре автодороги «Скандинавия» произошла очередная смертельная авария. Так, в районе поселка Огоньки Выборгского района 33-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в препятствие.

В результате автомобиль полетел в кювет. После аварии сам автомобилист получил травмы средней степени тяжести, но пассажирка транспортного средства, 39-летняя женщина, скончалась на месте. Кроме того, сильно пострадал ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сидении. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что прокуратура проводит проверку после смертельной аварии с велосипедистками и грузовым автомобилем на «Скандинавии».