Из парадной дома на Невском госпитализировали неизвестного с отбитой головой, впавшего в кому

В Центральном районе медики спасают жизнь мужчине, которого обнаружили на лестничной клетке в крайне тяжелом состоянии. Гражданин впал в кому.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшего лет 40 нашли в парадной дома на Невском проспекте 13 сентября. Около половины четвертого дня его в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Мариинскую больницу. Неизвестный лежал на лестничной клетке шестого этажа.

Видеонаблюдение на месте обнаружения гражданина отсутствует. Обстоятельства выясняются. Личность пациента предстоит установить специалистам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители дома по бульвару Трудящихся обнаружили в подъезде труп пропавшей без вести женщины.