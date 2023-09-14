Иван Ургант омолодился в Петербурге и удивил поклонников внезапными переменами

Телеведущий Иван Ургант приехал в Петербург и решил заняться сменой имиджа. Теперь шоумен выглядит значительно моложе.

Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Внимание фанатов привлекли фотографии Урганта в социальных сетях. Не так давно телеведущий прибыл в Санкт-Петербург и поделился снимком, сделанным на балконе музея «Полторы комнаты». Здесь шоумен еще выглядит привычно, с бородой и старой прической.

Однако 13 сентября публика удивилась, увидев обновленного Урганта. Борода пропала, а с ней и добрая часть волос. Так, шоумен скинул сразу несколько лет, заметили фанаты.

Подпись под фото оказалась исчерпывающей: «Ты меня на рассвете побреешь…». При этом большая часть комментаторов положительно оценила новый образ телеведущего, но есть также те, кто считает, что артист похудел и выглядит грустным.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице состоялась третья свадьба Татьяны Булановой.