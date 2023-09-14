Невролог объяснил, какой неочевидный признак может указывать на развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может проявляться у человека не только потерей памяти. Эксперт объяснил, на что в поведении близкого человека в первую очередь стоит обратить внимание.

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Врач-невролог ВМА имени Кирова Андрей Емелин отметил, что проблемы с памятью при болезни Альцгеймера чаще всего проявляются относительно недавних событий. Есть и другой признак, который поможет быстрее распознать недуг, сообщает «МК в Питере».

Сама по себе болезнь Альцгеймера формируется у человека из-за накопления патологических белков в тканях головного мозга. Уточняется, что наследственных, генетически опосредованных форм недуга существует не так уж и много.

По мнению невролога, настоящим и одним из первых признаков болезни будет утрата у человека интереса к действительности, хобби и увлечениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ученые приблизились к созданию препарата от болезни Альцгеймера.