Ученые приблизились к лекарству от болезни Альцгеймера
Ученые из Университета Кентукки нашли компоненты, которые могут приостанавливать развитие болезни Альцгеймера.
На сегодняшний день лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Но ученые мира не теряют надежды и пытаются найти его с помощью исследований. Так, специалисты из Университета Кентукки выяснили, что этот недуг связан с изменениями в мозге. В частности, с накоплением амилоидных белковых отложений. Об этом сообщает Neva.Today.
Анализы ученых показали, что бороться с этим могут противовоспалительные препараты. Так, белок p38, который вырабатывается в микроглии, может тормозить развитие болезни Альцгеймера, но лишь на ранее стадии. Но чтобы выявить все механизмы и эффективность таких препаратов необходимы дальнейшие исследования.
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