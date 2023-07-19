Ученые приблизились к лекарству от болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Кентукки нашли компоненты, которые могут приостанавливать развитие болезни Альцгеймера.

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На сегодняшний день лекарства от болезни Альцгеймера не существует. Но ученые мира не теряют надежды и пытаются найти его с помощью исследований. Так, специалисты из Университета Кентукки выяснили, что этот недуг связан с изменениями в мозге. В частности, с накоплением амилоидных белковых отложений. Об этом сообщает Neva.Today.

Анализы ученых показали, что бороться с этим могут противовоспалительные препараты. Так, белок p38, который вырабатывается в микроглии, может тормозить развитие болезни Альцгеймера, но лишь на ранее стадии. Но чтобы выявить все механизмы и эффективность таких препаратов необходимы дальнейшие исследования.

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