Ученые выяснили, что дневной сон продляет жизнь

Ученые из Великобритании заявили, что дневной сон помогает людям жить дольше до 6,5 лет.

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Немало людей пытаются раскрыть секреты молодости. А вот ученым из университета Великобритании удалось выяснить как омолодить свой «внутренний мир». В частности, мозг. По мнению специалистов, дневной сон увеличивает объем этого органа и добавляет ему «срок службы». Об этом сообщает «МК в Калининграде».

Так, команда ученых из Великобритании, США и Уругвая определила, что регулярный дневной сон может добавить человеку до шести лет жизни. Это выявили с помощью анализов 35 тысяч людей, возраст которых от 40 до 69 лет. Исследователи обнаружили у любителей сна больший объем мозга.

У предрасположенных к дневному сну, объем этого органа в среднем был больше на 15 кубических сантиметров. Это, по мнению ученых, добавляет от 2,6 до 6,5 лет жизни. Кроме того, доктор Виктория Гарфилд заявила, что та часть человечества, которая практикует дневной сон, в том числе занимается и профилактикой здоровья мозга.