Петербуржцам рассказали, как правильно заниматься спортом для похудения

Многие россияне занимаются спортом ради похудения, однако так и не достигают желаемой цели. В связи с этим диетолог Габи Заромскит рассказал, как правильно подходить к спортивным занятиям.

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Заромскит заявила, что главное правило эффективного похудения — это регулярные тренировки. По ее словам, уже через шесть недель в случае занятий по три раза в неделю растет количество кишечных бактерий, которые отвечают за уменьшение воспалений во всем теле. Кроме того, специалист рекомендует начинать с 20-минутных ежедневных тренировок, сообщает Лента.ру.

Она отметила, что на кишечник положительно повлияет сочетание различных типов упражнений, в том числе аэробных, таких как бег, езда на велосипеде и плавание, а также силовых тренировок с отягощениями.

Заромскит добавила, что разнообразные виды физической активности способствуют сохранению хорошей физической формы.

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