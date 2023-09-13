Генпрокуратуру попросили проверить производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге

В Генеральную прокуратуру обратились с просьбой проверить все российские компании, занимающиеся производством и доставкой готовой еды. Причиной такого обращение стал инцидент с массовым отравлением в Санкт-Петербурге.

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Общественная потребительская инициатива (ОПИ) считает, что компании используют мораторий на внеплановые проверки и экономят на хранении продуктов питания. По данным организации, количество таких инцидентов за год выросло в два раза, сообщают Известия.

В ОПИ отметили, что в феврале текущего года 70 человек оказались в больнице после употребления еды от сети Good Food. В результате проверок специалисты обнаружили многочисленные нарушения.

Напомним, что в культурной столице 8 сентября произошло массовые отравления после употребления еды от службы доставки Самокат. За несколько дней количество пострадавших выросло до 248, у 28 из которых обнаружили сальмонеллу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе на Неве Следственный комитет занялся расследованием дела по отравлению петербуржцев готовой едой АО «Грин Бокс», заказанной через сервис доставки. Возбуждено уголовное дело.