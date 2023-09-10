В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления едой из доставки

В городе на Неве Следственный комитет занялся расследованием дела по отравлению петербуржцев готовой едой АО «Грин Бокс», заказанной через сервис доставки. Возбуждено уголовное дело.

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Следственным отделом Приморского района города Петра возбуждено уголовное дело по факту отравления 69 петербуржцев готовой продукцией из доставки. Произошедшее рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба городского ГСУ СК России.

По мнению следствия, жители города начали массово попадать в больницы с острой кишечной инфекцией. Все они заказывали доставку еды «Грин Бокс».

На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжают поступать люди, отравившиеся после употребления еды из сервиса доставки. Так, в стационар госпитализировали уже 41 пациента. Среди пострадавших есть один ребенок.