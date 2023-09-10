В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления едой из доставки
В городе на Неве Следственный комитет занялся расследованием дела по отравлению петербуржцев готовой едой АО «Грин Бокс», заказанной через сервис доставки. Возбуждено уголовное дело.
Следственным отделом Приморского района города Петра возбуждено уголовное дело по факту отравления 69 петербуржцев готовой продукцией из доставки. Произошедшее рассматривается по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба городского ГСУ СК России.
По мнению следствия, жители города начали массово попадать в больницы с острой кишечной инфекцией. Все они заказывали доставку еды «Грин Бокс».
На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжают поступать люди, отравившиеся после употребления еды из сервиса доставки. Так, в стационар госпитализировали уже 41 пациента. Среди пострадавших есть один ребенок.