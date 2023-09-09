В Петербурге выросло количество отравившихся едой из сервиса доставки

В Петербурге продолжают поступать люди, отравившиеся после употребления еды из сервиса доставки. Так, в стационар госпитализировали уже 41 пациента. Среди пострадавших есть один ребенок.

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В субботу, 9 сентября, стало известно о том, что количество пострадавших после употребления кулинарной продукции из «Самоката» продолжает расти. Так, их количество выросло до 41, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ведомстве рассказали, что в стационар жители попадают с симптомами острой кишечной инфекции. При этом три человека уже выписали, а 38 продолжают получать медицинскую помощь. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге заказ доставки на дом для 34 местных жителей закончился отравлением острой кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Специалисты выявили нарушения в производстве, хранении и реализации продукции.