Автобусный парк №6 открывает ярмарку вакансий для желающих стать специалистами

В Санкт-Петербурге Автобусный парк №6 открывает ярмарку вакансий, на которой желающие смогут найти работу рядом с домом и стать частью команды специалистов. Участникам мероприятия проведут экскурсию и расскажу об актуальных вакансиях.

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В Северной столице 23 сентября Автобусный парк №6 откроет свои двери для тех, кто находится в поиске работы рядом с домом. Также на мероприятии ждут желающих стать частью команды высоких достижений, сообщает пресс-служба Пассажиравтотранс.

Отметим, что на ярмарке вакансий гостям организуют экскурсию по парку, а также расскажут об актуальных вакансиях, вариантах обучения и порядке трудоустройства. Кроме того, соискатели смогут напрямую пообщаться с будущим работодателем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге ускорят процесс с открытием остановки на Северном проспекте после жалобы местной жительницы. На просьбу женщины во время прямой линии отреагировал вице-губернатор Кирилл Поляков.