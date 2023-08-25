Вице-губернатор Поляков поручил оперативно установить автобусную остановку у медицинского центра Вредена

В Санкт-Петербурге ускорят процесс с открытием остановки на Северном проспекте после жалобы местной жительницы. На просьбу женщины во время прямой линии отреагировал вице-губернатор Кирилл Поляков.

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Вице-губернатор Северной столицы заявил, что власти осведомлены об отсутствии остановки для общественного транспорта на Северном проспекте. В настоящее время специалисты занимаются ее решением, сообщил он во время прямой линии.

Поляков отметил, что «сейчас там есть два автобусных маршрута, которые связывают «Центр Вредена» с метро «Академическая» и «Озерки «».

Вице-губернатор поручил Комитету по транспорту ускорить процесс для оперативного решения вопроса о нехватке остановок общественного транспорта. По его словам, необходимо решить вопрос с транспортной доступностью медицинского учреждения, которым пользуются граждане с нарушением опорно-двигательных функций.