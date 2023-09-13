В Ленобласти мужчина скончался после столкновения с трактором

В Выборгском районе Ленобласти мужчина за рулем иномарки попал в ДТП, врезавшись в трактор. В результате столкновения автомобилист скончался до приезда медиков.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 12 сентября, на 81 километре трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг» 61-летний житель ЛО за рулем Toyota не справился с управление и врезался в стоящий трактор. В момент столкновения там осуществлялись дорожные работы.

Отметим, что в результате столкновения автомобилист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области суд отправил под стражу водителя грузовика, который попал в смертельное ДТП на трассе «Скандинавия». В аварии погибли две велосипедистки, некоторые получили различные травмы. Суд поддержал позицию прокурора о заключении подозреваемого под стражу.