Суд отправил под стражу водителя, устроившего смертельное ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области суд отправил под стражу водителя грузовика, который попал в смертельное ДТП на трассе «Скандинавия». В аварии погибли две велосипедистки, некоторые получили различные травмы.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Ленобласти

В пятницу, 8 сентября, суд отправил под стражу 31-летнего водителя грузовика, который столкнулся с автомобилем, сопровождающим группу несовершеннолетних велосипедистов. В результате столкновения погибли две спортсменки. Остальные получили ранения, сообщает МК в Ленобласти.

Суд поддержал позицию прокурора о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, что после смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних под Петербургом прокуратура начала проверку. Было возбуждено уголовное дело. Кроме того, специалисты проверят соблюдение требований законодательства организацией, которая осуществляет грузоперевозки на автомобиле одного из участников ДТП.