В Кудрово жители испугались из-за утренней проверки системы оповещения

В Ленинградской области в городе Кудрово утром жители испугались того, что завыли сирены. Оказалось, что в регионе проводилась проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

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В среду, 13 сентября, жители Кудрово с утра перепугались из-за звука сирены. Так, система оповещения стала работать в 10:20, завывание сирен продлилось около двух минут. Спустя некоторое время она также стала работать, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

В период с 10 до 11 часов в регионе проверяли готовность системы оповещения об угрозе возникновения ЧС.

Отметим, что во время проверки специалисты задействовали радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители.

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