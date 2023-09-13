Петербургский СКА разгромно проиграл «Спартаку»

В Петербурге накануне петербургский СКА столкнулся с московским «Спартаком». Петербуржцы разгромно проиграли со счетом 0:3.

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Во вторник, 12 сентября, в рамках КХЛ на арене «Ледового» столкнулись команды из двух столиц. Однако отличить удалось только игрокам красно-белых. Так, в матче отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).

Еще одним из героев матча стал вратарь «Спартака» Патрик Рибар, отразивший 29 ударов.

Отметим, что СКА проигрывает уже третий раз подряд. Всего за пять встреч команда набрала четыре очка и располагается на 9-й строчке в конференции.

В следующий раз петербургский СКА сыграет 15 сентября с московским «Динамо» на домашней арене. «Спартак» 14 сентября в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что нападающий петербургского СКА Матвей Мичков перебрался в «Сочи» на правах аренды. Он будет выступать за новый клуб до конца текущего сезона.