Нападающий СКА Мичков отправился в «Сочи» в годичную аренду

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков перебрался в «Сочи» на правах аренды. Он будет выступать за новый клуб до конца текущего сезона.

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Хоккейный клуб «Сочи» арендовал у петербургского СКА нападающего Матвея Мичкова до конца текущего сезона. Главный тренер команды из Петербурга Роман Ротенберг посчитал это правильным решением.

Он подчеркнул, что игроку необходима стабильная игровая практика. Решение о его временной передачи в клуб «Сочи» они приняли вдвоем, написал главный тренер в своем телеграм-канале.

По словам Ротенберга, он не хочет «мариновать» талантливого нападающего на банке запасных. Ранее хоккеист уже защищал цвета южной команды в прошлом сезоне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил о возвращении в ближайшее время экс-форварда команды бразильца Малкома. По его словам, футболист вернется, чтобы попрощаться с болельщиками, как и обещал.