Петербургский депутат предложил временно лишать водительских прав должников по штрафам

В Санкт-Петербурге предложили «замораживать» водительское удостоверение из-за наличия минимум десяти неоплаченных штрафов. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Павел Крупник.

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Крупник предложил ограничить возможность пользования транспортным средством для должников по штрафам. По его словам, соответствующие ограничения будут действовать после того, как у должника накопиться не меньше десяти штрафов. Соответствующую инициативу он передал начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову, передает RT.

Депутат отметил, что в стране продолжает обновляться нормативно-правовая база. Целью модернизации стало повышение безопасности дорожного движения. Однако есть и те, кто ими пренебрегают. И зачастую среди них оказываются должники по штрафам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге больше 2,5 тысяч жителей столкнулись с ограничениями на вождение личного транспорта из-за долгов. Большая часть ограничений связана с алиментами.