В Петербурге состоялся крестный ход в честь перенесений мощей Александра Невского

В Петербурге прошел крестный ход, в рамках которого перенесли мощи Александра Невского. Церемония началась с утреннего богослужения в Казанском соборе. Крестный поход пошел в сторону площади Александра Невского. Там участники шествия организовали молебен и праздничные мероприятия.

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Считается, что граждан, желающим стать участниками крестного хода, следует заранее прийти и собраться с мыслями. Такую церемонию нельзя начинать со спешки, сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что в 10:00 в верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры началась божественная литургия. Возглавил чтение молитв лично патриарх Кирилл

Напомним, что мощи Александра Невского привезли в культурную столицу в 1724 году из Владимира. Соответствующий указ издал император Петр Первый.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского ограничат движение транспорта в связи с проведением ежегодного общегородского крестного хода.